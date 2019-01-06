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الكاثوليكوس آرام الأول: للإسراع في تشكيل الحكومة ملح لتفادي النتائج السلبية والخطيرة

6
JANUARY
2019
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القى الكاثوليكوس آرام الأول خلال القداس الالهي بمناسبة عيد الميلاد لدى الطائفة الأرمنية، في كاتدرائية الأرمن الأرثوذكس في انطلياس، عظة شدّد فيها على أن "تمايز لبنان يكمن في تعايش أبنائه؛ هذا التعايشٌ المُتَمَحْور على الثقة والإحترام المتبادلين.

 

صحيح بأن للطوائف تباينات وميزات خاصة إلا أن ما يجمع اللبنانيين هو وطننا لبنان ومصالحه العليا. بهذا الإدراك والوعي يجب على اللبنانيين أن يعيشوا غيرة الإنتماء إلى الوطن الواحد." معبرّاً عن إستيائه من عدم تشكيل الحكومة وقال: "نادراً ما نرى بلداً في هذا الكون غير قادر على تشكيل حكومة على مدى ستة أشهر وكأن العجز واللإرادة السياسية في إنتخاب رئيس الجمهورية أو تشكيل حكومة أو إنتخاب مجلس نيابي تحول بالنسبة إلى اللبنانيين أمر طبيعي" مؤكدا ان "مصالح الشعب يجب أن تبقى فوق الإعتبارات الشخصية والمذهبية والطائفية ومصالح الآخرين.

 


ويجب على الشعب اللبناني أن يتمسك بحقوقه وكرامته وألا يسمح تكرار مثل هذه الإرتكابات" وناشد بالإسراع في تشكيل الحكومة لتفادي النتائج السلبية والخطيرة الناجمة عن غيابها. "

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