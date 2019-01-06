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معلومات جديدة عن العاصفة "NORMA" وتفاصيل طقس الايام المقبلة

6
JANUARY
2019
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان يتأثر الحوض الشرقيّ للمتوسط بالمنخفض الجوي العاصف "NORMA" ويكون مصحوب بكتل هوائية باردة وعواصف رعدية وامطار غزيرة ورياح شديدة و ثلوج .

 

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية و الداخلية .تتساقط أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعديّة تؤدّي لتشكّل السيول في بعض المناطق . تهب رياح شديدة تتخطّى 90 كلم/س يرتفع معها موج البحر لحدود خمسة أمتار خاصّةً شمال البلاد و نحذر من سقوط لوحات الاعلانات على الطرقات و الانجرافات الناتجة عن السيول . تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 م وما فوق ويتدنّى مستوى تساقطها مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس ليلاً 1000 م وما دون في المناطق الداخليّة.

 

الإثنين: غائم مع رياح شديدة تتخطّى 80 كلم/س يرتفع معها موج البحر لحدود خمسة أمتار خاصّةً شمال البلاد. تستمر درجات الحرارة بالانخفاض. تتساقط أمطار تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بعواصف رعديّة تؤدّي لتشكّل السيول في بعض المناطق مع بقاء التحذير من الانجرافات وخطر سقوط لوحات الاعلانات، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000م وما دون في بعض المناطق الداخليّة.

 

الثلاثاء: غائم مع امطار متفرّقة تصبح غزيرة بدءّا من فترة الظهيرة ومصحوبة بعواصف رعديّة ورياح ناشطة تشتدّ احيانا لتقارب 90 كلم/س . نحذر من ارتفاع موج البحر. تتدنى درجات الحرارة بشكل محدود. تتساقط الثلوج على ارتفاع 900م وما فوق و تلامس 800م في الداخل.

 

 

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