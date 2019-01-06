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الفرزلي: لصيغة تقوم على 32 وزيرا

6
JANUARY
2019
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أيد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي مقترحا بأن يتم تشكيل الحكومة الجديدة وفقا لصيغة تقوم على 32 وزيرا، معتبرا أنها تمثل الحل الأمثل لإنهاء أزمة عدم تشكيل الحكومة في لبنان منذ قرابة 8 أشهر حتى الآن، وأن من شأن اعتماد هذا الاقتراح إنهاء عقدة تمثيل جميع الأقليات.

 

وأكد الفرزلي، في حديث لاذاعة «صوت لبنان» امس، ضرورة تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، مبديا في ذات الوقت تفاؤله حيال هذا الملف، قائلا «الأجواء السلبية التي تبث بأن البلد يعيش عظائم الأمور، غير واقعية، وعلينا النظر الى الأجواء الإقليمية التي تنذر بإيجابية قادمة».

 

واعتبر نائب رئيس مجلس النواب أنه يجب أن يتم العمل على إيجاد «توليفة» في أزمة التمثيل الوزاري لكتلة اللقاء التشاوري  يتم بمقتضاها التوفيق بين الحصة الوزارية لرئيس الجمهورية من جهة، وتمثيل الخط السياسي لكتلة اللقاء من جهة أخرى.

 

وردا على سؤال حول انعكاس الأزمة الحكومية على الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد، قال الفرزلي ان هذه الأزمة المالية والاقتصادية كانت موجودة قبل 7 أشهر ولا علاقة للأزمة الحكومية بها.

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