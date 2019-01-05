دحضاً لكل الشائعات.. فيض من إنجازات الدولة اللبنانية التي يرأسها فخامة الرئيس عون (بقلم الأستاذ دال الحتي)

A + A -

دال الحتي -

دحضاً لكل الشائعات، وفي مجابهة لبعض الإعلام الرخيص والمأجور، وإحقاقاً للحقّ، وتعداداً لغيض من فيض من إنجازات الدولة اللبنانية التي يرأسها فخامة الرئيس ميشال عون، منذ إنتخابه في 31 تشرين الأول 2016، نورد ما يلي:

- بدء التطبيق العملي لقانون إستعادة الجنسية اللبنانية للمتحدّرين من أصل لبناني، والبتّ بآلآف الطلبات المتوّقفة في وزارة الداخلية منذ العام 1946.

- إستتباب الأمن على الآراضي اللبنانية كافةً، ودحر الإرهاب في معارك عرسال ومعركة فجر الجرود، وتوقيف عشرات الخلايا الإرهابية بفضل العين الساهرة للقوى العسكرية والأمنية اللبنانية.

- إنتظام المالية العامة للدولة، وإصدار موازنة العام 2018، بعد توّقف إصدار الموازنات لمدة تزيد عن عشر سنوات.

- إقرار مضمون كتاب " الإبراء المستحيل" في مجلس النواب، وضمّه إلى قانون الموازنة، وتحويله إلى النيابة العامة المالية وإلى القضاء المختصّ.

- إقرار عشرات القوانين التي كان قدّ تقدّم بها النائب ميشال عون مع كتلة التغيير والإصلاح.

- إقرار قانون " حقّ الوصول إلى المعلومات"، قانون " النفط والغاز"، قانون " الشفافية"، قانون " حماية كاشفي الفساد"، وقانون " المعاملات الإلكترونية والبيانات الشخصية" بعد 14 عاماً من البدء بدراسته في مجلس النواب.

- إقرار قانون إنتخاب جديد يتوافق مع الديموغرافية اللبنانية، ويعطي حقّ التمثيل لكل شرائح المجتمع اللبناني وللأقليات الدينيّة.

- تفعيل القضاء اللبناني، وتحريره من السلطات السياسية، والبتّ بمئات الدعاوى العالقة لدى القضاء منذ عشرات السنين.

- تفعيل دور التفتيش المركزي، والبدء بمكافحة الفساد، وتوقيف عشرات الموظفين والمسؤولين في مختلف الإدارات وإحالتهم إلى القضاء المختصّ.

- إجراء إمتحانات الدخول إلى الكليّة الحربية بكل شفافية.

- إحالة عدد من الضباط والرتباء إلى التحقيق المسلكي والمالي في كافة القوى العسكرية اللبنانية.

- اصدار العشرات من التعيينات الأساسية، بهدف إنتظام العمل الإداري في الدولة.

- إستعادة دور لبنان في المحافل الدولية، ومجابهة القرارات الدولية لمنع تجنيس اللاجئين، والمشاركة الفعّالة في تنظيم إعادتهم إلى بلادهم.