مقدمة الOTV : للمرة الاولى يقول رئيسُ البلاد إنّ الخلافات في الخيارات السياسية تعرقل تشكيلَ الحكومة ...

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كان Winston Churchill يقول عن أحد وزرائه : يتكلّم كثيراً ويتحدث قليلاً . هذا ما ينطبق على الحَراك الحكومي راهناً . حركةٌ كبيرة وبركةٌ قليلة . ليست العُقدة في المَقعد، وليس الوزيرُ السّني او تبادلُ الحقائب او الثلثُ الضامن او شكلُ الحكومة هو الإشكالية . للمرة الاولى يقول رئيسُ البلاد إنّ الخلافات في الخيارات السياسية تعرقل تشكيلَ الحكومة ...

وزير الداخلية يتوجه الى بكركي أمّ الموارنة ليُعلنَ انّ السباقَ على الرئاسة اَطلق عفاريتَ السياسة، ليرُّدَ عليه جبران باسيل من المكان عينِه أنّ ربطَ تشكيل الحكومة بالرئاسة مُعيبٌ بحقّ ذكاء اللبنانيين، وأنّ ما يحصُلُ تناطحٌ سياسي وقضية الثُلث الضامن مختلقة ...

وبين الخيارات السياسية والخيارات الرئاسية يُغرّد وليد جنبلاط خارج الحَلْقة المفرَغة الحكومية، ويوجّهُ اشاراتٍ تصالُحية الى أبناءِ طائفته الموحّدين، مُرفقةً برسائلَ سياسيةٍ تحذّر من الفتنةِ الآتية من الشرق وليس الشرق الاقصى بالتأكيد، بل من سوريا كما غرّد تلميحاً وليس تصريحاً ... الرئيس بري الذي كان أصرّ منذ شهرٍ على انّ المخرجَ عند رئيس الجمهورية بتوزيرِ السُنّي من حصته، يَئس من تَكرار المحاولة واكتفى بالدُعاء واستنزال بركات السماء لتحويلِ حكومة تصريف الاعمال الى حكومة صرف أموال، في ظل سوء الأحوال الحكومية الى اجَلٍ غير مسمّى ...

في المقابل يُحمّل حزبُ الله المسؤوليةَ للرئيس المكلف ويرى انّ الكُرةَ في ملعبه والعُقدة عندَه والحلّ لديه. في وقتٍ يشنُّ نائب رئيس المجلس النيابي الياس الفرزلي هجوماً ناعماً لكنْ واضحاً على الحريري، سائلاً : "مَن يسكُتُ نهائياً ولا يُقدّمُ ايَ اقتراح، ماذا يريد؟" ...

الخلافاتُ في الخيارات السياسية التي تحدّث عنها رئيسُ الجمهورية، وتلبُّد الأجواء الحكومية، وتقدُّم طروحات تفعيل حكومة تصريف الاعمال لا يُعيد الامورَ الى ما قبل اتفاق القاهرة المشؤوم العام 1969 واجتهاد عَقد جلسة لاقرار الموازنة، بل يُعيد الامور الى ما قبل انتخاب الرئيس ميشال عون العام 2016 ...

انتخابُ عون لم يَعنِ عودةَ المسيحيين الى الدولة لأنهم كانوا فيها بالأصل، بل كرّس عودةَ المسيحيين الى السلطةِ والحُكم، مثلَهم مثلَ الباقين، عملاً بالميثاقية وتكريساً للوحدة الوطنية...

ما يحصُل اليوم - ومع استبعاد سوء الظن المتعمَّد - هو ليس فقط تكرار محاولاتِ منعِ مُكوِّن كيانيٍ من العودة الى السلطة، بل هو منعُ السلطةِ من العودة لهذا المكوِّن ومعه غالبية اللبنانيين التائقين الى تكريس ما جاء في مقدّمة الدستور من انْ لا شرعيّة لأيّة سلطةٍ تناقض ميثاقَ العيش المشترك...

واذا كانت الحكومة ليست على الابواب حالياً، فإنّ القمة الاقتصادية العربية وراء الباب. غداً اجتماعٌ تحضيري قد يُمهّد لدعوة سوريا الى القمة التي هي بالأساس اقتصادية، فتحوّلت بامتياز سياسية. وقد تكون المدخلَ للحل والمخرَج للازمة ... او العكس ...

المشكلة ظاهراً في مقعدٍ لكنْ باطناً أبعد.