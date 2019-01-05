ترويقة لهيئة قضاء بعبدا بالتعاون مع قطاع الشباب وطلاب المدارس

A + A -

أقامت هيئة قضاء بعبدا في التيار الوطني الحر بالتعاون مع قطاع الشباب وطلاب المدارس ترويقة صباح اليوم السبت في مكتب هيئة بعبدا.

شارك في النشاط عدد من طلاب القضاء وأهاليهم بحضور النواب حكمت ديب والان عون والكاتب والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل ومنسق هيئة القضاء السيد بشارة أبي جرجس ومسؤول قطاع طلاب المدارس في التيار عماد إجبع ووفد من هيئة القضاء.



وألقى أبي جرجس كلمة مرحبا" بالحضور ومتمنيا" لهم الأعياد المجيدة، كما حث الأهل على متابعة ودعم أولادهم من أجل الإنخراط في العمل الحزبي داخل التيار. كما كانت كلمات لإجبع ولمسؤول لجنة الشباب في قضاء بعبدا برنار مخايل ومسؤول طلاب المدارس في القضاء طوني الصياح وشهادة أم لمسؤولة لجنة المرأة في القضاء السيدة دانيال سويد.