زيارة تفقدية لكنعان لبسكنتا واتصالات قبل العاصفة

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قام النائب ابراهيم كنعان بزيارة معايدة تفقد في خلالها حاجات دار ايتام ومدرسة راهبات البزنسون، كما مراكز الثلج والدفاع المدني في بسكنتا، وذلك للوقوف على اوضاعها وحاجاتها خلال الشتاء، لاسيما قبيل العاصفة المرتقبة.

واجرى كنعان اتصالات من بسكنتا شملت مدير عام الطرق والمباني في وزارة الاشغال طانيوس بولس ومدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار ، طالباً تعزيز المراكز بالمعدات قبل العاصفة المنتظرة في الساعات المقبلة، تسهيلاً لتنقلات المواطنين في اعمالهم وحاجاتهم المختلفة.

وقد رافق كنعان في الزيارة منسق التيار الوطني الحر في بسكنتا واعضاء الهيئة وعدد من اعضاء المجلس البلدي وفعاليات البلدة.