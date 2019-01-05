سليم عون: تفعيل حكومة تصريف أعمال أمر غير وارد

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أعلن عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون "أن تفعيل حكومة تصريف أعمال أمر غير وارد، بل هي بداية فكرة طرحت بموضوع واحد محصور بالموازنة يستند الى الإجتهاد الذي حصل العام 1969".

ولفت في حديث لإذاعة لبنان الحر (102.5)، الى "أن التكتل لم يعط موقفا من الموضوع بعد، لأن المعني الأول هو الرئيس المكلف سعد الحريري فهو من سيدعو لأي جلسة بالإتفاق مع رئيس الجمهورية ولم يعط الحريري جوابا بعد على هذا الطرح".

وردا على تصريح للنائب فيصل كرامي، قال عون: "ان العقدة لم تعد إلى المربع الأول، فاللقاء التشاوري يقول ألا أحد يتصل به هذا صحيح لأن الرئيسين عون والحريري هما المعنيان بالتشكيل وعندما يتوصلان إلى صيغة للعقدة يعرضانها عليه".

واوضح "أن التشاوري ليس هو من يشكل الحكومة، والمشكلة هي في التمثيل السني والمعني الأول بها أيضا هو رئيس الحكومة لانه يمثل الشريحة الأكبر من هذه الطائفة".

وختم عون: "دورنا هو دور مساعد، لكننا لسنا أصحاب المشكلة. فنحن نتعاطى بالموضوع ونسعى لايجاد الحلول لسببين لأننا فريق لديه علاقات مع الجميع من جهة، ولأننا الفريق الأساس الداعم لرئيس الجمهورية المسؤول مع الرئيس المكلف بحسب الدستور عن تشكيل الحكومة، من جهة ثانية".