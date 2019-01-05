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تفشي السرطان في لبنان يعيد فتح ملف النفايات السامة المطمورة

5
JANUARY
2019
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البحر الملوث بعد ترحيل النفايات – 1988 (المصدر: مختبر شهود الزور للأبحاث البيئية والمعلوماتية )

 

تعقيباً على ما ادلى به البروفيسور فيليب سالم عبر قناة ال "LBCI” مع الاعلامي بسام ابو زيد بأنّ السبب الرئيسي لتفشّي مرض السرطان في لبنان هو النفايات السامّة التي طمرتها بعض الميليشيات ايام الحرب اللبنانية في جبل لبنان، فإنّ هذه النفايات السامّة تبقى سامّة لمئات السنين... و في حال كانت هذه النفايات ذو طبيعة نووية، يبقى ضررها مدّة اطول (الاف السنين)...


اودّ ان أضيف معلومة اخطر، انّ بعض المكبات العشوائية تحتوي على هذه المواد، و هناك احتمال كبير عندما أُفرِغت احدى المكبات لمعالجتها بطريقة صحيّة، جرى نقل بعض هذه النفايات (اذا صحَّ وجودها في هذه المكبّات)، و هنا تكمن الخطورة و هي نقل نفايات سامّة بطريقة عشوائية ما أدّى الى تفشّي الامراض السرطانية... الملامة هنا ليست على الذي نقل هذه النفايات (اذا كانت بالفعل موجودة) لأن لا احد يعلم اذا كانت موجودة او لا في ظل غياب التقنيات و المعدّات اللازمة و المكلفة لفحصها... لكن هناك علاقة مترابطة (Correlation) بين التاريخ الذي جرى فيه نقل هذه النفايات و تكاثر الامراض السرطانية، كما هناك علاقة مترابطة بين اوّل تاريخ للتخلّص من هذه النفايات و انتشار هذه الأمراض...



الملامة الوحيدة هي على قليلي الضمير و المجرمين الذين رموا هذه النفايات مقابل المال.و المطلوب منا كشعب لبناني ان ننتفض على هؤلاء صغار النفوس الذين سبّبوا هذه الاضرار لشعبنا!

 

د. جوزف الاسمر
مستشار وزير البيئة

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