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استعدّوا لـ"جنون الطقس".. العاصفة "NORMA" بطريقها الى لبنان!

5
JANUARY
2019
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاحد غائما مع رياح شديدة تتخطى 90 كلم/س ترفع موج البحر لحدود 5 أمتار بخاصة شمالي البلاد، وأمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية تؤدي لتشكل السيول في بعض المناطق، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200متر وما فوق، ويتدنى مستوى تساقطها مع انخفاض درجات الحرارة ليلامس ليلا 1000متر وما دون في المناطق الداخلية.


وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: منخفض جوي يؤثر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط بدءًا من مساء اليوم، يشتد تدريجيا ويتحول ليل الأحد/الإثنين إلى عاصفة (NORMA) تستمر خلال الأيام اللاحقة.

 

الطقس المتوقع في لبنان:
اليوم السبت: قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول تدريجيًا بعد الظهر إلى غائم مع بداية تساقط امطار مساء، تشتد غزارتها خلال الليل وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300م وما فوق.


الأحد: غائم مع رياح شديدة تتخطى 90 كلم/س ترفع موج البحر لحدود 5 أمتار خاصة شمالي البلاد، وأمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية تؤدي لتشكل السيول في بعض المناطق، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200م وما فوق، ويتدنى مستوى تساقطها مع انخفاض درجات الحرارة ليلامس ليلا 1000م وما دون في المناطق الداخلية.


الإثنين: غائم، مع رياح شديدة تتخطى 90 كلم/س ترفع موج البحر لحدود 5 أمتار خاصة شمالي البلاد، وتتساقط أمطار غزيرة أحيانا مصحوبة بعواصف رعدية تؤدي لتشكل السيول في بعض المناطق، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000م وما دون في بعض المناطق الداخلية.

 

- درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 7 الى 20 درجة. فوق الجبال من 1 الى 13 درجة. في الارز من -4 الى 3 درجات. في الداخل من 2 الى 13 درجة.

 

- الرياح السطحية: جنوية غربية، تتراوح سرعتها بين 15 و 40 كلم/س.

- الانقشاع: جيد إلى متوسط، يسوء أحيانا خلال الليل.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 85%.

- حال البحر: مائج إلى هائج ويتحول غدا إلى عاصف. حرارة سطح الماء: 20°م.

- الضغط الجوي: 1015 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,43 ساعة غروب الشمس: 16,43.

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