استعدوا لطقس هذا الأسبوع

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أفاد الأب إيلي خنيصر المتخصص بأحوال الطقس بأنّ "العاصفة الثلجية المزمعة ان تضرب لبنان قريباً، حوّلت المناطق الإيطالية الشرقية الى لوحة بيضاء".

وكان مدير عام "مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية" ميشال افرام أوضح في حديث إلى "لبنان 24" أنّ "غطاس هو منخفض اعتيادي وإن كان قويًا وسبق للبنان أن تأثر بمثله وهو ليس الاول من نوعه ولذلك لا داعي للهلع وللذعر".

وكشفت مصلحة الارصاد الزراعية في لبنان أنّ رياحًا شمالية قطبية قد تؤثر على لبنان من يوم السبت 5/ 1/ 2019 لغاية الخميس 10/ 1/ 2019 وقد تتسبب بمنخفض جوي بارد مع ثلوج كثيفة وامطار غزيرة وبرد قارس.

ولفتت الى أنّ السبت سيكون الطقس متقلبًا يتحول الى غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 9 درجات بقاعاً و 19 درجة ساحلاً - رياح جنوبية غربية قوية، خاصة على الساحل الجنوبي وخصوصاً بيروت، تهطل امطار متفرقة تصبح غزيرة مساءً وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر ويمتد تساقطها ليلاً الى 1200 متر وربما ثلوج ممزوجة بالماء على ارتفاع 1000 متر وفي البقاع.

والأحد يكون الطقس عاصفًا مع أمطار غزيرة وثلوج كثيفة.