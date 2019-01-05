القمة الاقتصادية التنموية العربية تستلزم تشكيل الحكومة

A + A -

كتب عمر البردان في صحيفة اللواء:



إذا كانت كل المؤشرات تؤكد أن القمة الاقتصادية التنموية العربية التي يستضيفها لبنان ستعقد في موعدها في التاسع عشر والعشرين من الجاري، إلا أن ذلك يوجب كما تؤكد لـ«اللواء» أوساط نيابية بارزة في كتلة «المستقبل» النيابية، المسارعة إلى التوصل إلى صيغة مقبولة لولادة الحكومة التي أصبحت أكثر من ضرورية، لكي يستطيع لبنان استقبال القادة العرب الذين يريدون المشاركة في القمة، بحكومة أصيلة قادرة على إنجاز ما هو مطلوب منها، وبما يوفر المناخات المطلوبة التي تمكن لبنان من الحصول على الثقة العربية والدولية المطلوبة لمساعدته إقتصادياً ومالياً، مشددة على أن الجهود تركز لتكون الحكومة العتيدة حاضرة قبل موعد القمة، في ظل إجماع من جانب المسؤولين على أهمية إنجاز هذه الخطوة في أسرع وقت، حرصاً على سمعة المؤسسات الدستورية، وكي لا يظهر لبنان بمظهر العاجز عن تأليف حكومة، في وقت هو أحوج ما يكون لمساعدة الأشقاء والأصدقاء.