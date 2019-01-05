هل تُعقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال؟

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استبعدت أوساط سياسية لصحيفة اللواء عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال، باعتبار أن الرئيس المكلّف سعد الحريري لا يشجع الإقدام على هذه الخطوة، ويرى أن البديل منها هو العمل على إزالة العقبات من أمام تأليف الحكومة، وهي عقبات مصطنعة هدفها إبقاء البلد دون حكومة، تنفيذاً لأجندة خارجية تريد ربط لبنان بمحاور إقليمية، على حساب مصالح اللبنانيين، وبالتالي فإنه إذا كان إقرار الموازنة ضرورياً، فإن الأمر الأكثر ضرورة هو الضغط على المعرقلين، للكف عن سياسة التعطيل وتسهيل مهمة الرئيس المكلف، وبما يمكّنه من تشكيل الحكومة في الأيام القليلة المقبلة لتتمكن من تنفيذ ما هو مطلوب منها في أكثر من مجال، باعتبار أن الاستحقاقات الداهمة تفرض استنفاراً سياسياً على أعلى المستويات لمواكبة تطورات المرحلة المقبلة التي يصفها المحللون بأنها ستكون مثقلة بضغوطات كثيرة لا يمكن مواجهتها إلا بمزيد من الوحدة والتضامن.