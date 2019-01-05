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اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 05-01-2019

5
JANUARY
2019
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الجمهورية

تبدي جهة حزبية إهتمامها بحركة إعتراضية تحصل في حزب آخر.

نقل عن مسؤول كبير قوله إن استمر الوضع الحكومي على ما هو عليه من تعطيل، فلن أترّدد بعد فترة قصيرة جداً من الدعوة الى مؤتمر صحافي أكشف فيه كل المستور.

يترّدد في أوساط سياسية صدى إشتباك كالمي حاد بين رئيس كتلة نيابية وأحد نواب الكتلة على خلفية موقف للأخير إعتبره رئيس الكتلة مستفزاً له شخصياً.


البناء

كواليس
توقعت مصادر متابعة للتجاذب التركي السعودي أن يكون التسابق على التقرّب من دمشق عنواناً مقبلاً بعد الإنسحاب الأميركي، ورأت المصادر أنّ السعودية ستضع على طاولة دمشق مساهمتها في إعادة الإعمار وعودة سورية للجامعة العربية ونفوذها على بعض الأطراف في لبنان والعراق، بينما ستضع تركيا استعدادها لجدولة انسحابها من سورية بالتوازي مع حلّ يضمن سيطرة الدولة السورية على المناطق التي ينسحب منها الأميركيون والتعاون العسكري لإنهاء جبهة النصرة في منطقة إدلب.


اللواء

غمز
تتحدث المعلومات عن أن ما يرمى عبر بعض المواقع من معطيات احصائية حول الوضع الاقتصادي، وعمليات الإفلاس، يواجه صعوبات لجهة دقة الأرقام.

لغز
لدى مسؤول كبير اعتقاد قوي بأن هناك عملية شدّ أصابع وتبادل أدوار بهدف تعطيل أو تأخير عملية التأليف لوقت ما!

همس
يدلّ امتناع سفراء دول كبرى عن الانتقال بين المقرات الرئاسية على عدم اهتمام بمسار تأليف الحكومة.



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