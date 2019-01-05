عناوين الصحف اللبنانية ليوم السبت 05-01-2019

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الاخبار
«ماكنزي»: خفض الرواتب وزيادة الـ TVA!
حزب الله يدعم باسيل... لحكومة من 32 وزيراً
الجمهورية
عون: الخيارات السياسية متصادمة
عون وباسيل: خيارات وأفكار .. بري: الحل أمامكم .. و "الحزب" يهاجم الحريري
البناء
عضّ أصابع بين الحريري وباسيل بين وزير للقاء التشاوري أو حكومة الـ32
نجاح نسبي للإضراب التحذيري... وتعاون مصرفي... مستقبلي قواتي لإفشاله
اللواء
ماذا وراء عرقلة التأليف: حزب الله يرمي المسؤولية بالكامل على الحريري؟
إتصالات إسلامية - مسيحية لتطويق محاولات النفخ بالفتنة على خلفية قدّاس أنطلياس
المستقبل
مصير الحكومة معلّق على «الخيارات السياسية»
الديار
رفض الحريري للثنائية السنية يعرقل الحكومة
عون: خلافات الخيارات السياسية تعرقل التشكيل