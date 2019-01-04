بالفيديو : حاكم مصرف لبنان يعلن عن حُزمةٍ جديدة من القروض الإسكانية

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" نعدّ لاصدار حزمة جديدة من القروض الاسكانية " هذا ما اعلنه حاكم مصرف لبنان بالامس من دون اعطاء اي تفاصيل اضافية . امر كان مكفيلا بدفع اللبنانيين الى الاستبشار خيرا ، خصوصا انه التطور شبه الوحيد الذي حصل منذ 25 ايلول الماضي حين اقر مجلس النواب فتح اعتماد بقيمة 100 مليار ليرة لدعم فوائد القروض الإسكانية... فهل فعلا الحلحلة قريبة بعد توقف هذه القروض لنحو عام ؟ ام انه مرة جديدة يتم بيع اللبنانيين سمكاً في بحر ؟

المؤسسة العامة للاسكان كانت خاضت مفاوضات شاقة مع جمعية المصارف طيلة الاشهر الماضية ، مفاوضات محورها الاساس سعر الفائدة بعدما رفضت المصارف احتساب فائدة القرض المدعوم على أساس المؤشّرات المعتمدة سابقا وطالبت برفعها، علما ان الفوائد العالمية ارتفعت ايضاً ما يعني تحميل المقترض اعباء اضافية .



لا موعد او تاريخ محددا بعد لاستئناف قبول طلبات الاسكان اللتي وصل عددها سابقاً الى 8000 طلب سنوياً . اما اليوم فتتوقع مصادر معنية عبر ال او تي في الا تتخطى قيمة حزمة القروض الجديدة ال 750 مليار ليرة ، مبلغ اقتطع منه نحو 500 مليار عام 2018 وبالتالي لن يتبقى منه اكثر من 250 مليار للعام 2019 ، فهل سيكفي هذا المبلغ لتغطية حاجات الطبقتين الفقيرة والمتوسطة الى قروض؟ ام ان بشرى الاسكان لن تكتمل ؟