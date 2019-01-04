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باسيل من بكركي: اذا فشل هذا العهد هل تعتقدون انه ستبقى رئاسة تليق بنا؟

4
JANUARY
2019
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قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل بعد زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي: " ربط تشكيل الحكومة بالاستحقاق الرئاسي عيب في حق ذكاء اللبنانيين فكيف نعرقل الافكار التي نقدمها؟".


واضاف: " الحل يقوم به من يوافق عليه ولسنا في سباق صنع مبادرات ولا نربط هذا الاستحقاق بأي استحقاق آخر. "


واكد باسيل انه قدم خمسة افكار جديدة ونقوم بالاتصالات بعيدا من الاعلام وننتظر الاجوبة وانه كله أمل بنتيجة ايجابية.


واضاف الوزير باسيل: " لبنان مقبل على قمة اقتصادية عربية ويجب ان نسعى لتشكيل حكومة، ليس طبيعيا ان ندفع ثمن الحرب ثم ثمن الاعمار بل يجب ان نكون شركاء في الاعمار كما كنا شركاء في الانتصار على الارهاب. "

 

اما عن رفض اعطاء الرئيس والتكتل الثلث الضامن قال باسيل: " حزب الله عبر عن رأيه مباشرة على لسان السيد نصرالله وكرر الامر اكثر من مسؤول والصيغ التي يوافق عليها الحزب تؤكد الا مشكلة لديه حول هذا الموضوع "

 

واضاف:" اذا فشل هذا العهد على تعتقد انه ستبقى رئاسة تليق بنا؟ العهد هو الرئيس والمؤسسات وكل الدولة فهل من احد يفشل نفسه؟ "

 

وختم الوزير باسيل قائلا: " للأسف هناك اليوم تناطح سياسي ابعد من تأليف الحكومة وهو ليس مرتبطا بالنسبة الينا بالاستحقاق الرئاسي لأن عندنا رئيس جمهورية نفتخر به وهو استثنائي ولن يتكرر اما اذا كان للآخرين مشروع يريد رميه على غيره فحق لهم ان يفكروا كذلك من دون رمي الامر على الآخرين "

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