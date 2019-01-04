هيئة قضاء زحلة في التيار في زيارة معايدة للوزير جريصاتي

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التقى وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي منسقة هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر جيهان جبور واعضاء الهيئة الذين زاروه في مكتبه في الوزارة للمعايدة .



جريصاتي الذي رحب بالوفد تمنى للهيئة التوفيق بعملها على كل الصعد مثنيا على الجهود التي اكدت المضي بها للتعاون في سبيل انهاض العمل الحزبي والانمائي في زحلة.



وشدد الوزير جريصاتي امام الوفد على ضرورة استمرار التكاتف والتطلع الى التطور في سبيل الارتقاء بزحلة الى العمل الحزبي المؤسساتي مبديا استعداده الكامل للتعاون في كل المجالات فهو ابن زحلة ويعمل لاجلها كما لكل لبنان.