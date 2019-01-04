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وسائل إعلام إسرائيلية وعالمية تضج بحلقة "بدبلوماسية" على OTV و "مارك بو ديب" بطلها مجددا!

4
JANUARY
2019
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ضجت وسائل إعلام عالمية بحلقة برنامج "بدبلوماسية" مع الزميلة روزانا رمال التي بثتها قناة Otv بمناسبة عيد الميلاد حيث استقبلت فيها اطفالا مميزين من لبنان تحدثوا في السياسة و هم  مارك بو ديب ، علي حمية و محاسن وفائي  الى جانب الاب كميل مبارك .


و قد حظي الطفل "مارك بو ديب" البالغ من العمر 8 سنوات باهتمام وسائل اعلام و مواقع عالمية و هو الذي اشترط عدم المواجهة مع أي مشترك إسرائيلي في بطولة شطرنج جرت بأسبانيا بوقت سابق من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي .


و من بين هذه المواقع صحيفة The Times Of Isreal التي أفردت مقالا كاملا عن الحلقة للكاتب" مايكل باخنر " ركز فيه على جواب مارك بو ديب لدى سؤاله عن سبب انسحابه من البطولة قائلا إن "إسرائيل عدو"  و عن رأيه  بأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله حيث اعتبر مارك  أنه "مقاوم" و انه قد "حرر لبنان من إسرائيل" شاكرا إياه على ذكره بخطاب سابق .


من جهتها وكالة سبوتنيك الروسية توقفت عند الحلقة و على ما نقلته الصحافة الإسرائيلية حولها و موقف "مارك بو ديب" الذي طلب على أساسه الاب مبارك  من مارك رفع صوته اكثر من مرة و تكرار قوله ان إسرائيل "عدو" حتى يسمع الجميع جواب الطفل .


من جهتها أفردت صحف The Nation الاميركية و Pakistan defense  و صحف هندية و غيرها من المواقع  مساحة للحديث عن الحلقة التي يبدو أنها ازعجت اسرائيل بما فيه الكفاية و كشفت وطنية استثنائية يتربى عليها اطفال لبنان .


هذا و كان للنائب "الياس بو صعب"  مداخلة هاتفية خلال الحلقة بناء على طلب "مارك بو ديب " حيا فيها بو صعب موقف مارك الشجاع كاشفا عن رغبته بالتعرف إليه بأقرب وقت .

 

ويذكر أن أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله كان قد تناول موقف "مارك بو ديب"  بالوقت الذي تتجه فيه دول عربية للتطبيع مع إسرائيل .

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