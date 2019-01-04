الصراف استقبل سفيرتي اوستراليا وسيري لانكا

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استقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف السفيرة الاوسترالية لدى لبنان Rebekah GRINDLAY، حيث تم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تفعيلها. وتم التداول في الاوضاع في لبنان والمنطقة بالاضافة الى مسألة النزوح السوري.

وعرضت GRINDLAY، خلال اللقاء، تفاصيل زيارة وزير الدفاع الاوسترالي السيد Christopher PYNE الذي يزور لبنان لمدة يومين إعتبارا من 16/1/2019.

واستقبل الصراف سفيرة جمهورية سيري لانكا في لبنان Hmgrrk Wijeratne MENDIS .



وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما امكانية عقد إتفاقية تعاون عسكري.

كما تم التطرق الى زيارة الرئيس السيري لانكي إلى لبنان المتوقع حصولها بين شهري شباط وآذار.