تجنبوا سلوك هذه الطريق غداً!

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صدر عن االمديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتعبيد المسلك الشرقي من الطريق الممتد من مدرسة "إيست وود كولدج" في الشويفات، وصولاً إلى مطعم "الريف اللبناني" بإتجاه جسر كفرشيما، وذلك يوم غد السبت 5/1/2019، اعتباراً من الساعة 6.00 صباحاً ولحين الانتهاء.



ستؤدّي هذه الأشغال إلى تحويل السير القادم من خلدة، صعوداً اعتباراً من محلات "جباضو" ومن ثم بإتجاه كفرشيما.



يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم وتجنّب سلوك هذه الطريق إلا في حالات الضرورة، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للإزدحام.