living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

داخل مستشفى في بيروت...طبيب تحرش بالمريضة بعد خضوعها للعملية، ولكن إليكم المفاجأة!

4
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كاتيا توا - المستقبل


استيقظت المريضة من المخدر بعد العملية الجراحية التي خضعت لها، على طبيب التخدير يتحرش بها ظناً منه أنها لا تزال تحت تأثير التخدير، فبدأت بالصراخ داخل إحدى المستشفيات في بيروت، وهي لا تزال على سريرها داخل غرفة صغيرة أمام باب غرفة العمليات.

 

وعلى صراخ المريضة، حضرت الممرضة وسألت الطبيب عن سبب عدم نقلها إلى غرفتها وسبب صراخها فزعم بأنها لا تزال تحت تأثير المخدر «وعلى ما يبدو أنها تعاني من الهلوسة».

 

لم تتأخر المريضة كثيراً، بعد خروجها من المستشفى إثر خضوعها لعملية استئصال الزائدة، في التقدم بشكوى قضائية ضد طبيب التخدير بجرم ارتكاب فعل منافٍ للحشمة، ليواجه عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات أشغالا شاقة. كما شملت شكوى المدعية، المستشفى التي أجرت فيها العملية الجراحية.

 

وعلى أثر هذه الشكوى، استدعي الطبيب إلى التحقيق، فأنكر ما نسبته المدعية إليه، مضيفاً بأنه يقوم بعمله بالتخدير بشكل مستقل ولا يأخذ أي توجيهات من المستشفى ويقوم بطريقة التخدير التي يريدها ويأخذ أجره من المستشفى.

 

وأكد الطبيب المدعى عليه أنه وردته من جهة المدعية، تهديدات بتشويه سمعته، وأنه تداركاً للأمر، وخشية على سمعته وافق على دفع خمسة آلاف دولار «ليس لأنه ارتكب الجرم وهو لم يرتكبه»، إنما تواصل بعدها مع أحد رجال القانون الذي نصحه بعدم دفع أي قرش، مشيراً إلى أنها المرة الأولى خلال ممارسته لمهنته طيلة 35 عاماً، التي يتعرض فيها لمثل هذا الموقف، وقد وقف بجانب المريضة أثناء إجراء العملية الجراحية لها، وبعد الانتهاء من العملية، قام بإيقاظها وكانت واعية نسبياً بمعنى أنها كانت تستطيع التنفس بمفردها طبيعياً. وتم نقل المريضة بواسطة عربة إلى غرفة نقاهة بداخلها ممرضتان. ويضيف الطبيب المدعى عليه في تلك الإفادة بأن المريضة لم تكن واعية وتحاول نزع الأغطية عنها، فقام هو وإحدى الممرضات بإعادتها إلى العربة بعد محاولتها النزول عنها، وخلال وجودها في غرفة النقاهة، كان الطبيب يتردد إليها بحضور إحدى الممرضات الموجودة دائماً معها، وقد طلب من الممرضة إعطاء المدعية دواء في المصل لتهدئتها، ولإزالة الألم، مؤكداً أنه لم يدخل بمفرده إلى الغرفة وطلب من الممرضة أن تنقل المدعية إلى غرفتها في المستشفى نافياً تحرشه بها.

 

وأفادت إحدى الممرضات في المستشفى، بأنها قامت بنقل المدعية من غرفة العمليات إلى غرفة النقاهة (الإنعاش) وكانت في حال من الهلوسة، كما أنها كانت حاضرة معها عندما حضر الطبيب المدعى عليه لمراقبتها ولم تشاهده يقوم بأي عمل مخالف لوظيفته، أو للأخلاق، وهي تذكر بأن المدعية قالت لها إنها «موجوعة»، فاستدعت المدعى عليه وأعطى المريضة الدواء اللازم. وأشارت الشاهدة الممرضة خلال المقابلة بينها وبين الطبيب إلى أنها لا تستطيع أن تحسم ما إذا كان الأخير قد دخل إلى حيث كانت المريضة موضوعة على السرير وراء «البرداية»، بعد انتهاء العملية الجراحية.

 

أما ممثلة المستشفى المدعى عليها، فلفتت إلى أن الطبيب المدعى عليه يقوم بعمله بصورة مستقلة ويحضر إلى غرفة الإنعاش للإشراف على وضع المرضى بوجود ممرضة تكون حاضرة بصورة دائمة في غرفة الإنعاش، وأن العديد من المرضى يصابون بالهلوسة بعد التخدير، نافية صحة ما أدلت به المدعية.

 

واستند القرار الظني الذي طلب اتهام الطبيب المدعى عليه بجناية وإحالته أمام محكمة الجنايات للمحاكمة، إلى اعتبار أن اقوال المدعية من خلال الحديث الذي جرى بين المدعى عليه ووكيل المدعية الذي تضمن موافقة الطبيب على دفع مبلغ مالي مقابل عدم الادعاء عليه ومن خلال عدم جزم الممرضة بعدم احتمال حضور المدعى عليه إلى غرفة المدعية بغيابها، يحمل على الظن بإقدام الطبيب المدعى عليه على التحرش بالمدعية وهي تحت تأثير المخدر مرتكباً بذلك فعلاً منافياً للحشمة معها.

 

اما في ما خص المستشفى المدعى عليها فقد اعتبر القرار الظني أنه لم يتبين أي علاقة بين المستشفى والجرم المرتكب ولا سيما أن المدعى عليه مستقل في ممارسة مهامه الطبية ولا يتلقى أي توجيهات من المستشفى وغير تابع لها، ما يقتضي منع المحاكمة عن المستشفى بجرم التدخل في الجريمة لعدم توافر عناصرها.

المستقبل
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout