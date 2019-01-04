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تغييرات كبيرة في هذه القناة.. هذا المدير اللبناني استقال!

4
JANUARY
2019
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تشهد «العربية» و«الحدث» جملة تغييرات متسارعة في أروقتها، وربما لن تكون الأخيرة. إذ كانت مجموعة MBC أصدرت بياناً أعلنت فيه عن تعيين نبيل الخطيب مديراً عاماً لـ«العربية» خلفاً لتركي الدخيل، إضافة إلى تشكيل مجلس تحرير جديد يؤلّف للمرة الأولى ويرأسه عبد الرحمن الراشد ويضمّ كلاً من: مازن تركي السديري، وعلي الحديثي، وسلمان الدوسري، وفيصل عبّاس. تتوالى جملة التعديلات في الشاشة السعودية، إذ أُعلن قبل ساعات عن تعيين ممدوح المهيني في منصب نائب المدير العام. على أن يستمرّ المهيني في عمله كرئيس تحرير موقع «العربية.نت» الالكتروني – الذي يشغله منذ عام 2016 – ريثما تُستكمَل التعيينات ذات الصلة، بحسب البيان الذي وزّع على الصحافة. المهيني صحافي سعودي تنقّل في عدد من الصحف والمواقع الالكترونية أبرزها «الرياض» و«إيلاف» و«الشرق الأوسط». على الضفة الأخرى، تسرّب للاعلام أن بعض التغييرات طرأت على طاقم قناة «العربية» أبرزها إستقالة نخلة الحاج الذي يشغل منصب مدير الأخبار في القناة السعودية. ويتردّد أن الحاج سينتقل إلى قناة mbc التي تعتبر أشبه بتوأم مع «العربية». نخلة كان سابقاً ضمن فريق mbc في التسعينيات من القرن الماضي، لكنه انتقل لاحقاً إلى «العربية». كما يجري الكلام عن إستقالة سعوديين هما فارس بن حزام الذي كان يشغل منصب مدير تحرير الأخبار في قناتي «العربية» و«الحدث»، إضافة إلى إستقالة ياسر المسفر الذي كان يشغل منصب نائب مدير «العربية» ليحلّ مكانه المهيني.

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