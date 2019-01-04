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في لبنان - طفل ضحية جريمة ارتكبتها العاملة المنزلية.. وما اعترفت به لا يصدّق!

4
JANUARY
2019
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افاد موقع "يا صور" الالكتروني عن وفاد الطفل علي م. متأثراً بالسم الذي وضعته العاملة المنزلية في طعامه.

وفي التفاصيل التي نشرها الموقع الالكتروني فانه منذ ايام انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي بطلب الدعاء للطفلين الشقيقين علي م. والين م. بعد تعرضها لتسمم غذائي كما ورد في المعلومات الاولية، الطفلة الين نجت وخرجت من غيبوبتها فيما علي وضعه حرج ولم يزل في غيبوبة تامة منذ ايام.
وتابعت موقع "يا صور" انه تكشفت الحقيقة المذهلة بحسب ما افاد اقارب الطفلين ونشروا معلوماتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ، اذ ان الحادث لم يكن عرضياً والتسمم لم يكن غذائياً بل انه كان مقصوداً وجرمياً وقد قامت به عن سابق تصور وتصميم عاملة افريقية تعمل في المنزل لدى عائلة الطفلين، ولقد تم توقيف الخادمة بعد مراجعة كاميرات المراقبة وقد اعترفت امام الشرطة بالحقيقة المفجعة والمذهلة.

وبحسب اقارب الطفلين فإن العاملة الافريقية المذكورة قامت بتسميم الطفلين لاعتقادات شيطانية وامور لها علاقة بالسحر الاسود وبعض المعتقدات الغريبة لهذه الشعوب، بحيث ان عملية التسميم جاءت بعد تهديد احدى العصابات المحلية للعاملة بضرورة قتل طفل ابيض البشرة لتقديمه فداء للارواح لشفاء مريض يخص هذه العصابة، وتم تهديد العاملة بقتل امها في حال لم تستجب لطلب العصابة بتسميم الطفل الابيض وقتله، لتقوم الخادمة بتنفيذ ما طلب منها بواسطة سم الجرذان .

 

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