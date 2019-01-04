عناوين الصحف ليوم الجمعة 4 كانون الثاني 2018

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الاخبار

مساع لدعوة دمشق الى قمة بيروت

الجمهورية

الأُفق مسدود والناس في الشارع

لبنان في مهب عاصفتين .. والقمة الإقتصادية مهددة بالتأجيل

البناء

500 قتيل وجريح في ريفي إدلب وحلب في معارك النصرة و"الجماعات التركية"

الحكومة تنتظر .. ومصادر في القاهرة تتحدّث عن تأجيل قمة بيروت

العلاقة المتميّزة بسورية استحقاق راهن .. عُقدت القمة أم تأجلت!

اللواء

التجاذب يتسع: تعويم الحكومة أو تعويم الشارع؟

المستقبل

عون يُطلع سفير الهند على مبادرة إنشاء «أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار»

اللجنة العليا المنظمة للقمّة العربية التنموية تعرض مراحل التحضيرات ونتائج الاجتماعات



L'Orient-Le Jour

Ce que disent les propos de Trump sur sa politique anti-iranienne

The Daily Star

Pressure mounts to form govt