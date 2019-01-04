أسرار الصحف ليوم الجمعة 4 كانون الثاني 2019

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الجمهورية

لاحظت أوساط سياسية أن زيارة وفد من حزب بارز إلى مرجعية وطنية لم تكن فقط للتهنئة بالأعياد إنما لمحاولة نزع صفة تعطيلية رافقت هذا الحزب في ملف حساس جداً.

سُئل أحد الأحزاب عن المبادرات التي يقوم بها أحد الوزراء وإمكانية التوصل إلى حلّ فأجاب "إن كل ما يقوم به هذا الوزير هو على قياسه".

قالت أوساط سياسية إن الإتصاالت التي جرت بين لبنان ودولة آسيوية في شأن شخصية لبنانية أحدثت ضجة أخيراً أثرت سلباً على برامج المساعدات.



البناء

كواليس

توقعت مصادر في الحزب الديمقراطي الأميركي أن يكون الاختيار المناسب لمنافس ديمقراطي يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حظ امرأة تستطيع جذب تصويت النساء الغاضبات من أسلوب ترامب العدائي للمرأة، وأن يدور النقاش حول أفضل الخيارات بين رئيسة البرلمان الجديدة نانسي بيلوسي والإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، وفيما رجحت بعض المصادر حظوظ بيلوسي لمكانتها الحزبية وخبرتها السياسية رجح آخرون حظ أوبرا لجاذبيتها الإعلامية…



اللواء

غمز

التزم رئيس حزب وسطي بتعهد قطعه بالنأي بنفسه عن محور على خلاف استراتيجي معه.

همس

توقعت مصادر دبلوماسية أن يجري تقاسم نفوذ «داعش» بين دولتين كبريين، مع إعطاء بقايا لدول إقليمية ثلاث غير عربية.

لغز

تتحضر روابط المتقاعدين إلى النزول إلى الشارع، منعاً لأية محاولات استهداف النسب المئوية، في حال أصّر معتمدو مؤتمر «سيدر» على مطالبهم المالية من لبنان؟!



المستقبل

يقال

إن ديبلوماسيين يتوقّعون أن لا تواجه "الأونروا" أي مشكلة في التمويل لهذه السنة وهناك أجواء إيجابية تفيد بأن الدول المعنية ستموّل وتزيد مساهماتها لتغطية المساهمة الأميركية المتوقفة منذ العام الماضي.