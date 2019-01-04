سلامة: هذا هو وضع الليرة اللبنانية !

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أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على “أننا نقوم بكل ما يلزم من اجل الحفاظ على القدرة الشرائية للبنانيين وعلى سلامة الليرة اللبنانية”، مشيرا الى أن “لبنان والمنطقة يعيشان تحديات اقتصادية ومشكلة السيولة بدأت تنقرض بسبب الحروب وانخفاض سعر البترول”.

وكشف سلامة في حديث تلفزيوني لبرنامج صار الوقت مع الإعلامي مارسيل خليفة على قناة الـ”أم تي في” أن “احتياطي مصرف لبنان 40 مليار دولار ويمكن للمصارف ان تغطي 80 في المئة من التحويلات من الليرة اللبنانية للدولار في حال قرر 80 في المئة من المودعين تحويل اموالهم من الليرة الى الدولار”، مشدداً على انه “ليس خائفا على الليرة اللبنانية او الوضع النقدي في لبنان”.