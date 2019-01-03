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فورميلا 1 تذكر العالم بـ"الحاضر الغائب"

3
JANUARY
2019
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أعادت معايدات أطلقها مسؤولين وفرق في عالم الفورمولا 1، الخميس، لأسطورة الرياضة الألماني مايكل شوماخر بمناسبة عيد ميلاده الخمسين إلى الذاكرة من جديد، بعد أن غاب عن ميادين سباقات منذ نعرضه لحادث تزلج خطر قبل نحو 5 أعوام.

ويحمل شوماخر الرقم القياسي لعدد الألقاب في بطولة العالم مع 7 تتويجات، 5 منها على التوالي مع فريق فيراري الإيطالي بين العامين 2000 و2004، ويحمل أيضا الرقم القياسي لعدد الانتصارات مع 91 سباقا.

وكان الفريق الإيطالي من أبرز من حيّوا شوماخر في يومه، بتغريدة عبر "تويتر" جاء فيها "بطلنا يتم الخمسين من العمر اليوم. كلنا معك مايكل".

وسيخصص متحف فيراري في بلدة مارانيلو بشمال إيطاليا معرضا لشوماخر بعنوان "ميكايل 50" بهدف "اظهار امتناننا للسائق الذي حقق أكبر نجاح في تاريخ الحصان الجامح (لقب فيراري)".

وفي تغريدة عبر الحساب الرسمي للبطولة على "تويتر"، قال منظموها "ننضم الى كل عائلة الفورمولا واحد في بعث أطيب تمنياتنا الى مايكل شوماخر في عيد ميلاده الخمسين".

واعتزل شوماخر السباقات عام 2006 مع فيراري، قبل أن يعود عام 2010 ويقود لصالح فريق مرسيدس حتى عام 2012.

وكتب الأخير عبر "تويتر": "قبل 50 عاما، ولد نجم. نجم طبَع وغيّر الفورمولا واحد الى الأبد. حطم الأرقام القياسية، أعاد تعريف التميز، وساهم في بناء أسس نجاحنا المستقبلي".

وفي السياق، نشر بطل العالم 5 مرات سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون صورة لشوماخر مع تعليق جاء فيه "أتمنى لك عيدا سعيدا، مايكل. 50 عاما من الحياة والارث الذي سيستمر الى الأبد. يا له من فخر أن أقول أنني تسابقت الى جانبك. لقد كنت دائما مصدر إلهام بالنسبة إلي وإلى العالم أجمع. واصل القتال أيها البطل".

أما مدير شوماخر السابق في فيراري والرئيس الحالي للاتحاد الدولي للسيارات (فيا) الفرنسي، جان تود، فنشر عبر "تويتر" صورة له وهو يحمل السائق على منصة التتويج، مع تعليق جاء فيه "في عيده الخمسين، أفكار متعاطفة مع مايكل شوماخر، أعظم بطل فورمولا واحد في التاريخ".

وأضاف "مايكل، كنت مقاتلا دائما، وستبقى كذلك أبدا".

وأطلق في يوم ميلاده، تطبيق خاص بالهواتف الذكية يتضمن كل تفاصيل مسيرته باللغتين الألمانية والإنجليزية، وذلك بحسب مؤسسة "كيب فايتينغ" ("واصل القتال") التي أطلقتها عائلته قبل عامين.

وأرفقت التغريدات والبيانات اليوم بوسم "كيب فايتينغ"، في إشارة إلى معاناة شوماخر من إصابات بالغة في الرأس جراء حادث تزلج تعرض له في أواخر العام 2013، والذي اختارت عائلته على إثره أن تبقي تفاصيل وضعه الصحي طي الكتمان.

وفي بيان عشية عيده الخمسين، قالت العائلة "يمكنكم أن تكونوا على ثقة بأنه بين أياد أمينة ونحن نقوم بكل ما هو ممكن انسانيا لمساعدته".

كما نشرت ابنته جينا عبر حسابها على إنستغرام، رسالة مقتضبة كتبت فيها "عيد ميلاد سعيد إلى أفضل أب"، مرفقة إياها بثلاث صور قديمة له.

وتعرض شوماخر للحادث في 29 ديسمبر 2013 في جبال الألب الفرنسية، تسبب له بإصابة بالغة في الرأس وضع على أثرها في غيبوبة مصطنعة لستة أشهر.

ولم تكشف عائلة شوماخر مطلقا كيف أصبح، على رغم أن أطباء الأعصاب يرجحون أنه خرج من حالة الغيبوبة التامة، وبات في حالة "إنباتية" (بحسب التعبير المعتمد من منظمة الصحة العالمية)، والتي تتمثل بضرر دماغي يبقي على بعض الوظائف الأساسية (مثل التنفس وحرارة الجسم وفتح العينين)، لكن يقضي على أي إدراك حسي للشخص بمحيطه أو القدرة على التكلم والتصرف الإرادي.

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