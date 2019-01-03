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الحراك الحكومي لوزير الخارجية مستمر فهل يكون الحل قريبا؟

3
JANUARY
2019
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لا تزال الاتصالات والمشاورات التي يجريها وزير الخارجية جبران باسيل مستمرة ولو بعيدا من الاضواء وهي قد كثفت وتوسعت مروحتها تذليلا لاخر العقد الحكومية التي احيطت بها مجموعة افكار طرحها باسيل بالامس على الرئيس المكلف.

معلومات ال او تي في تفيد بان باسيل قدم امس 5 حلول واقتراحات شملت حكومة من 30 و32 و36 وزيرا الا ان النقاش يتمحور حول 3 منها ليست من بينها ال36 وزيرا.

مصادر بيت الوسط وتعليقا على 32 او 36 وزيرا اكتفت بالقول : الرئيس المكلف قال سابقا وبوضوح "بدنا نقلل وما نزيد ".

هل يكون الحل باسم رابع يطرحه اللقاء التشاوري ويوافق عليه رئيس الجمهورية والرئيس المكلف؟ نسال المصادر فترد:" حتى الساعة لا اسم جديدا طرح لكنالحراك الجديد قد يؤدي لظهور اسم رابع لكن الاهم هو الاجابة على السؤال التالي: من سيمثل وزير اللقاء التشاوري على الطاولة الحكومة؟ وهنا النقطة الاساس تختم المصادر.

على خط اللقاء التشاوري لا جديد ايضا اليوم والانتظار سيد الموقف:

الى ذلك، كشفت مصادر مطلعة ان الاتصالات السرية مستمرة بكثافة اليوم وغدا مؤكدة ان باسيل يمسك ايجابا بملف حلحلة العقد الحومية مما يوحي بان الحل بات بمتناول اليد وقريبا، تختم المصادر.

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