living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الملكة رانيا 'الأنيقة' تخرج عن صمتها حول تكلفة ثيابها: بعضها إعارة، أو هدايا، أو أشتريها بأسعار مخفضة

3
JANUARY
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خرجت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني عبدالله الثاني، عن صمتها، وأصدرت بياناً بشأن التقديرات التي تتعلق بإنفاق أفراد من العائلات المالكة حول العالم على الملابس والأزياء.

وقالت الملكة المعروفة بأناقتها، في بيان نشرته على صفحتها بموقف فيسبوك، التي يتابعها أكثر من 16 مليون شخص: «عملاً بمبدأ الشفافية وتوفير المعلومة الصحيحة، نود أن نلقي الضوء على موضوع يتم تداوله بين الفينة والأخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام».

واعتبرت الملكة أن عدداً من المنشورات التي يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي حول تكلفة ما ترتديه الملكة خلال نشاطاتها اليومية، هو غير دقيق.

وأشارت الملكة في بيانها إلى التقديرات التي تنشرها مدونة -UFO No More- لإنفاق المشاهير على الملابس في عام كل عام، مشككة في المعلومات التي تنشرها المدونة، واصفة إياها أنها بعيدة عن الواقع والحقيقة.

وطلبت الملكة من القائمين على المدونة عدم شمول جلالة الملكة في التقارير السنوية.

وبالفعل استجابت المدونة لطلب الديوان الملكي الأردني، وأوضحت على موقعها الرسمي سبب غياب الملكة رانيا عن القائمة.

وقالت المدونة: «بعد مناقشات مع الديوان الملكي ومكتب صاحبة الجلالة، قمنا بإخراج صاحبة الجلالة من رصيدنا لعدم التسبب لها في أي ضرر».

من أين تحصل الملكة رانيا على ملابسها؟
وأكد البيان حرص الملكة على التوازن بين الظهور بشكل لائق لتمثيل بلدها، وبين الاعتدال في الإنفاق.

وأشار البيان إلى أن الغالبية العظمى من ملابس الملكة «إما يتم إعارتها لها من قبل دور الأزياء، أو تُقدم كهدايا، أو يتم شراؤها بأسعار تفضيلية مخفضة».

وأوضحت أن المدونات تعتمد في تقديراتها التي تنشرها على «القيمة السوقية» للملابس فقط، ما يخلق انطباعاً خاطئاً ومخالفاً للواقع.

وقد يستهجن البعض مبدأ «الإعارة»، إلا أنها ممارسة شائعة عالمياً ومتعارف عليها بين دور الأزياء كوسيلة لإبراز تصاميمها.

كما أن البعض قد يستنكر أن شخصية بمكانة جلالة الملكة تتقبل مبدأ «الإعارة»، إلا أننا لا نقوم بإشهار دور الأزياء أو الترويج لها على أيٍّ من صفحات جلالة الملكة على منصات التواصل الاجتماعي، إلا في حال كانت التصاميم أردنية.

واعتبرت الملكة في بيانها أن التركيز على ملابس وإنفاق زوجات القادة في العديد من الدول واتهامهن بالإسراف – سواء كان بحق أو بغير حق – ليس بجديد، وقد تم استغلاله كأداة سياسية تاريخياً، مشيرة إلى أن هذا النهج يتبع اليوم في الأردن بهدف تصوير جلالة الملكة على أنها بعيدة عن الواقع.

المصدر : عربي بوست

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout