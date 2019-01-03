أرسلان: سيبقى صوت الحق هو الغالب مهما تآمر المتآمرون

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غرد رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "في زمن المحن وزمن التكاذب والخداع لا تستغرب أي شيء، لأنه حكما كما يقول مشايخنا الأجلاء تكون من دلائل القيامة، فعلى سبيل المثال وليس الحصر ضابط برتبة عالية يضع والدته في دار العجزة وأناس يعدون من المرموقين في المجتمع يقبلون بأن يكرموا من قبل أناس لا يصنفون الا بحثالة البشر".

أضاف: "ونعم السياسة والأحزاب التي لا تقوم الا على الفتنة والتناقضات بين الأخ وأخيه والابن وأبيه... فعلا انها مهزلة معيبة لن نستسلم لها ولن نرضى بها وسيبقى صوت الحق هو الغالب مهما تآمر المتآمرون ورخصت أثمان بعض الانتهازيين".