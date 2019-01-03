توقيع إتّفاقيّة تعاون أكاديمي بين أمن الدولة وجامعة AUB

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وقّع المدير العام لأمن الدولة، اللواء طوني صليبا، ورئيس الجامعة الأميركيّة (AUB) الدكتور فضلو خوري، اتفاقيّة تعاون أكاديمي، خلال احتفال أقيم في المقرّ العام للمديريّة في الرملة البيضاء، حضرَه نائب المدير العام العميد سمير سنان ووكيل الشؤون الأكاديمية في الجامعة الدكتور محمد حراجلي، وأكاديميّون من الجامعة، وعدد من الضبّاط. يشمل الإتّفاق تسهيلات يستفيد منها ضبّاط وعناصر أمن الدولة.

إستُهلّ الحفل بالنشيد الوطنيّ اللبناني، تبعَه نشيدا الجامعة الأميركيّة وأمن الدولة، ثمّ ألقى الدكتور فضلو خوري كلمة، أشادَ فيها بدور المديريّة العامّة لأمن الدولة في حفظ الأمن والإستقرار، لافتاً إلى أنّ الجامعة ارتأت أن تقدّم كل ما تستطيع من العِلم والإمكانيّات في إطار خطّة تكامليّة بهدف بناء الوطن والإنسان.

ومن جهته، تحدّث اللواء صليبا عن سعيِه الدائم لتطوير المديريّة وتعزيزها لوجستيّاً ومهنيّاً، وحرصه على رفع مستوى الأداء والكفاءة المهنيّة لدى عناصرها، ممّا مكّنها من إثبات جدارتها وأضحَت ركيزةً أساسيّة في المجتمع الأمني، رغم الإمكانيّات المحدودة من عديد ووسائل.

وأضاف، أنّه من خلال هذه الإتّفاقيّة، مع الجامعة الأميركيّة العريقة، نتطلّع إلى ارتقاء المستوى الثقافي والأكاديمي للضبّاط والعناصر، ليكون لهم زاداً وذخيرةً في تنفيذ المهمّات الموكلة إليهم.

في الختام، تبادَل اللواء صليبا والدكتور خوري الدروع التقديريّة.