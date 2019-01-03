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اللجنة العليا المنظمة للقمة العربية التنموية جالت على قاعات مقر القمة

3
JANUARY
2019
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عقدت اللجنة العليا المنظمة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية اجتماعا ظهر اليوم في مقر انعقاد القمة في واجهة بيروت البحرية Seaside Arena  خصص لعرض المراحل التي قطعتها التحضيرات للقمة من النواحي التنظيمية واللوجستية والأمنية والإعلامية ، اضافة الى نتائج الاجتماعات التحضيرية التي انعقدت في القاهرة.

وقدّم كل من رئيس اللجنة العليا المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، ورئيس اللجنة التنفيذية المدير العام للمراسم في الرئاسة الدكتور نبيل شديد وقائد القوى الأمنية المعنية بالقمة قائد لواء الحرس الجمهوري العميد سليم فغالي ورئيس اللجنة الإعلامية للقمة والناطق الرسمي باسمها الاستاذ رفيق شلالا والمستشار في وزارة الخارجية السفير اسامة خشاب وعدد من المسؤولين الإداريين والهندسيين والماليين، شروحات حول المراحل التي تم إنجازها، مركّزين على التعاون القائم بين مختلف ادارات الدولة واجهزتها ومؤسساتها والبلديات لانجاح القمة لا سيما من النواحي التنظيمية والأمنية واللوجستية.

وفي نهاية الاجتماع، جال الحاضرون في ارجاء القاعات التي ستشهد فعاليات القمة واجتماعاتها واطلعوا على سير العمل في إنجاز القاعة الرئيسيّة للقمة والقاعة الخاصة برؤساء الوفود والمركز الاعلامي وقاعات كبار المشاركين في القمة.

وأوضح الناطق باسم القمة رفيق شلالا ان الترتيبات المتعلقة بالمؤتمر انجزت بنسبة كبيرة، اضافة الى إنجاز الترتيبات الأمنية والإعلامية واللوجستية وغيرها، لافتا الى انه نتيجة الإقبال على المشاركة بالقمة تم تمديد مهلة التسجيل الى ٧ كانون الثاني الجاري من خلال الموقع الالكتروني للقمة وهو:  beirutsummit.gov.lb

وردا على سؤال أوضح شلالا ان لبنان تلقى العديد من الاجوبة من دول عربية سوف تشارك في القمة بوفود رفيعة المستوى، ولا تزال الاجوبة ترد تباعا .

على صعيد آخر، بدأت مجموعات من طلاب الجامعة اللبنانية المتطوعين لمعاونة اللجنة التنظيمية للقمة تدريباتها في القصر الجمهوري على المهام التي ستسند اليهم في مجالات المراسم والإعلام والاستقبال والمتابعة والتقنية.

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