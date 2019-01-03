"لابورا" تجري سحب اليانصيب الريعي الأوّل لها

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أجرت مؤسسة "لابورا" سحب اليانصيب الريعي الأوّل لها يوم الجمعة 28 كانون الأول 2018، في مكتبها في انطلياس، تحت شعار "ادعمنا واربح"، الذي يعود ريعه لدعم المؤسسة، لاسيّما وان عمل الجمعيات التي لا تبغي الربح (NGOS) يعتمد على التضامن ومشاركة الجميع، ويهدف هذا السحب إلى تأمين جزء من موازنة المؤسسة لاستمرار عملها الذي يصبّ نحو تأمين فرص عمل كريمة لأبناء الوطن وبقائهم في لبنان، وذلك بإشراف مديرية اليانصيب الوطني بموجب قرار وزير المالية 1/1420 تاريخ 2018/9/14.

ولقد توزّعت الجوائز كالآتي: الأولى نصف كيلو ذهب ورقم البطاقة الرابحة 00190، الثانية ربع كيلو ذهب ورقم البطاقة الرابحة 10008، الثالثة 100 غ ذهب ورقم البطاقة الرابحة 09773، الرابعة 50 غ ذهب ورقم البطاقة الرابحة 01437، الخامسة أونصة ذهب ورقم البطاقة الرابحة 02924.

تهنّئ "لابورا" كل الفائزين وتشكر جميع من ساهم في دعم هذا المشروع.

وستنظم لاحقاً حفل لتوزيع الجوائز على الفائزين.