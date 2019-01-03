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أول عاصفة ثلجية لهذا الموسم.. الثلج على الـ 700 متر!

3
JANUARY
2019
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان الساحة خلت للمنخفض الإيسلاندي، الذي حكم بقبضته بعض مناطق الشرق الأوسط واليونان وتركيا والبحر الأسود ورومانيا وبلغاريا، وسوف يستقطب من المرتفع القطبي، التيارات الجليدية لتحوّل خيراته المتمركزة فوق البحر المتوسط الى عواصف ثلجية، فتطال لبنان وسوريا وتكون متفاوتة في التراكمات من حيث ارتفاع المناطق عن سطح البحر ، ومن حيث برودة التيارات القطبية.

 

تبدأ العاصفة الثلجية الأولى مساء السبت وتبلغ ذروتها بين الأحد بعد الظهر والثلاثاء، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300/1400 وسرعان ما تتدنى بغزارة الى 800/900 متر، وقد تلامس 700 متر فجر الإثنين.

 

هذا وستشهد المناطق الساحلية والجبلية امطاراً طوفانية ستتخطّى 140 ملم خلال هذه الفترة بخاصة بين اللاذقية وطرطوس وجبلة وطرابلس وجبيل وصولاً الى بيروت وصيدا وصور والنبطية.

 

بعد تساقط الثلوج الذي لامس 1100 متر في معظم المناطق اللبنانية مساء امس الأربعاء، يتحوّل الطقس يوم الجمعة الى غائم وبارد، يتخلله تساقط أمطار محلية ومتفرقة مع احتمال تساقط ثلوج صباحية على ارتفاع 1400/1500 متر، وتنحرف بقية الأمطار نحو تركيا بسبب المرتفع شبه مداري الذي سينشط بقيمه المرتفعة صباح الجمعة الى 1027hpa، بانتظار تمدّد "المنخفض الإيسلاندي" بعد ظهر السبت نحو لبنان وسوريا، فتتهيأ الأجواء للعاصفة الثلجية الأولى مترافقة مع نزول قطبي ورياح شمالية غربية باردة، الأمر الذي سيمدّد عطلة المدارس في المناطق الجبلية.

 

الحرارة على الساحل ليوم الجمعة: 17/11
على الجبال 1200متر: 7/2
في البقاع: 7/4
الضغط الجوّي: 1022hpa
الرطوبة: 70%
الرياح: جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 30 و 45 كلم في الساعة.

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