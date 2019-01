عناوين الصحف ليوم الخميس 3 كانون الثاني 2019

A + A -

الأخبار: باسيل يقترح حكومة من 36 وزيراً!

الحريري يرفع الفيتو في وجه حسن مراد ولا يُسقِط ناجي ومجذوب





البناء: اشتباكات شمال حلب بين النصرة وجماعات «تركية»... ومسلحون أكراد يغادرون منبج بري يجدّد الدعوة للدولة المدنية... ويمهّد للموازنة مع «تصريف الأعمال» مزيد من التعقيد الحكومي رغم التفاؤل... ودعوة لنقل الملف إلى هيئة الحوار

المستقبل: «حزب الله» يضخ جرعة تفاؤلية من بكركي.. ودعوات لـ«تصريف الأعمال» من عين التينة

مساعي «التأليف» تتواصل: حركة بلا خرق

اللواء: هل يخترق باسيل جدار أزمة التأليف من النافذة السورية؟

برّي يطالب الحريري بإقرار موازنة 2019.. وحزب الله من بكركي يعلن قرب الحل لعقدة الحكومة





النهار: بيروت السابعة عالمياً في احتفالات ليلة رأس السنة



الجمهورية: باكورة السنة الجديدة: إضراب غداً.. وإتصالات التأليف لم تبلغ الحلول

the daily star: Russia gives U.S. access to detained American



l'orient le jour: Le Qatar finance la construction d’une église maronite dans le Kesrouan