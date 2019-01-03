أسرار الصحف ليوم الخميس 3 كانون الثاني 2019

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المستقبل: يقال



إن ديبلوماسيين عرباً يلفتون إلى أن التخوف على مستوى التمثيل العربي في القمة الاقتصادية ليس فقط بسبب عدم تشكيل الحكومة إنما أيضاً الأجواء التي يحاول بعض الأفرقاء في الداخل إضفاءها حول شروط عقد القمة والتحركات المطلبية في الشارع.



البناء: خفايا وكواليس

تحدثت مصادر تركية عن التداول بمخرج للمقاتلين الأكراد الأجانب في شرق الفرات يشبه المخرج الذي تمّ إعتماده بالنسبة للمقاتلين غير السوريين في سائر مناطق سورية عبر تخييرهم بين تسليم أنفسهم للدولة التي يحملون جنيستها، وهي تركيا في حالة الأكراد، أو ترحيلهم إلى مناطق خارج سورية يمكن واقعياً وصولهم إليها وقبولهم فيها، مرجّحة أن يختاروا الرحيل إلى جبال كردستان الواقعة على الحدود التركية العراقية.

الأخبار: علم وخبر

إخلاء سبيل متهم بتهريب مخدرات؟

يتردّد في عدلية بعبدا أنّ أحد قُضاة التحقيق بصدد إخلاء سبيل أحد الموقوفين ضمن شبكة تهريب مخدرات دولية بين لبنان ومصر وليبيا والهند. وتفيد المعلومات بأنّ القاضي نفسه أخلى سابقاً سبيل موقوف في الشبكة نفسها بموجب كفالة مالية باهظة، قبل أن تُخفّف إلى ٢٠ مليون ليرة، رغم أنّ محاضر التحقيق، التي تنشرها «الأخبار» غداً، تؤكد تورّط المخلى سبيله.



سرق ربطة خُبز

أوقفت القوى الأمنية شاباً سرق ربطتي خُبز وزجاجة بيبسي في طرابلس. وبعدما أصدر قاضي التحقيق قراراً بتغريمه مبلغ ٣٠٠ ألف ليرة لإطلاق سراحه، فوجئ بسيدة مع أطفالها الأربعة تحاول دخول مكتبه تبين أنها زوجة الموقوف. وقد قصدت القاضي لترجوه إطلاق زوجها، بعدما لم تتمكن سوى من جمع 200 ألف ليرة من الكفالة. وبعدما سمع القاضي السيدة تقول له «زوجي موقوف لديك وقد سرق ليُطعمنا»، طلب منها الانتظار خارجاً، ثم أرسل لها مع رئيس القلم مبلغ ١٠٠ ألف ليرة لاستكمال مبلغ الكفالة.

الترقية للمدعومين فقط

تم تأخير ترقية ملازم أول في قوى الأمن الداخلي بسبب علاقة عاطفية تربطه بعسكرية. كما أخرت ترقية ثانٍ بسبب علاقة خارج الزواج تربطه بسيدة مطلقة، فيما رُقّي ضابطان برتبة ملازم أول إلى رتبة نقيب رغم أنهما عوقبا سابقاً بعد توقيفهما بسبب ارتباطهما بعلاقة مثلية، علماً أنّهما محسوبان على الجهة السياسية نفسها التي غطّت ضابطاً متورطاً في ملفات فساد.

اللواء: اسرار

لغز

يسأل نائب ما زال متحمساً للرابع عشر من آذار عن الأسباب التي تحول دون إعادة الانتظام إليه.



غمز



ينشُط وسطاء مقربون بين بعبدا والضاحية لوقف الحملات المتبادلة بين الحزب والتيار.



همس

يستبعد وزير مطلع إمكان تشكيل الحكومة العتيدة، قبل الموعد المحدد لانعقاد القمة الاقتصادية في بيروت.



النهار: أسرار الآلهة





خدمة للحريري

يرى نائب مستقبلي أن دمشق خدمت الرئيس الحريري بوضعه على لائحة الارهاب فلا يكون مضطرّاً إلى زيارة سوريا....



للفتنة في سوريا



انتشر عبر مواقع التواصل فيديو لمحلّل سياسي اسرائيلي يرى فيه أن الانسحاب الأميركي من سوريا هدفه الإيقاع ما بين السُنّة والشيعة والأكراد....



تجمع زياد الرحباني

علّق وزير سابق على قيام الفنان زياد الرحباني بتأسيس تجمّع سياسي قائلاً: ما دام زياد ليس صاحب الفكرة فلن يواظب عليها ولن تدوم..

الجمهورية: أسرار

علاقة

تساءلت مراجع سياسية عن سرّ علاقة متجدِّدة بين وزير بارز وشخصية كان لها حضور مالي لافت للإنتباه في عدد من المشاريع.

عتب

يُبدي سفير عربي عتبه على حلفاء لبنانيين بسبب الإخراج السيء لمعالجة الملف الحكومي في الفترة الأخيرة.

إتصال

تم إتصال بين مرجع بارز ورئيس دولة أوروبية وانتهى بعدم الإرتياح الى ملفٍّ حسّاس ما زال موضع أخذٍ ورد.