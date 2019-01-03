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على مقلب «الثنائية الشيعية» لفت الانتباه ما بدا للمراقبين تضارباً في الأجواء بين جرعة تفاؤل حرص «حزب الله» على ضخها إعلامياً من بكركي موحياً على لسان عضو مجلسه السياسي محمود قماطي إثر لقاء البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي بأنّ «العيدية الحكومية لا تزال قائمة والتشكيل قريب»، وبين مناخات تسرّبت من «عين التينة» أمس وتشي باستبعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري ولادة الحكومة في الوقت القريب من خلال ما نقله نواب «لقاء الأربعاء» عن بري من دعوة إلى تفعيل حكومة تصريف الأعمال لإقرار الموازنة العامة، على أنّ بري الذي عاد في التاريخ إلى «اجتهاد العام 1969» لتدعيم دعوته هذه، ذهب في تصوره «للحل الوحيد حاضراً ومستقبلاً» في البلد إلى المطالبة بقيام «دولة مدنية» واعتبار لبنان «دائرة انتخابية واحدة».