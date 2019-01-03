مساعي «التأليف» تتواصل: حركة بلا خرق

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كتبت جريدة المستقبل:

مع صبيحة أول أيام العام الجديد، أطلق رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري «نفير» التأليف من قصر بعبدا على قاعدة «الحكومة تأخرت كثيراً ويجب أن تُولد»، مشدداً إثر لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون على أنهما مصمّمان على إنهاء التشكيلة الائتلافية المُرتقبة «في أسرع ما يمكن لأنّ البلد لا يستطيع أن يكمل من دون حكومة». وانطلاقاً من كلام الحريري، دخل الملف الحكومي عملياً في «دورة جديدة من إعادة تفعيل محركات التأليف» تهدف إلى تزخيم ولادة الحكومة العتيدة في أقرب الآجال التوافقية، حسبما أوضحت مصادر مواكبة لـ«المستقبل»، مشيرةً في الوقت عينه إلى أنّ «حركة المشاورات الجديدة لا تزال في بداياتها ولم تستطع أن تحقّق الخرق المنشود حتى الساعة».

وغداة لقاء القصر الجمهوري، برزت أمس زيارة رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل إلى «بيت الوسط» حيث التقى رئيس الحكومة المكلّف وطرح عليه «عدة أفكار» متصلة بمحاولات إيجاد «الطريقة التي يتقاسم فيها الأفرقاء السياسيون حل المشكلة» الحكومية، وفق تعبير باسيل مؤكداً الاتفاق على «استكمال العمل والاتصالات اللازمة» بغية بلورة الصورة أكثر قبل العودة لإعادة تقويم التطورات.



