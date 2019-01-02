اشتداد العاصفة الثلجية في الجبل وثلوج على علو 1200 متر !

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أفادت الوكالة الوطنية للاعلام انه بعد التدني الملحوظ بدرجات الحرارة اشتدت العاصفة الثلجية وتساقطت الثلوج بكثافة في المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1200 متر عن سطح البحر، وغطت الطرقات كافة في منطقة جرد عاليه ووصلت طلائع الثلوج الى بلدة محطة بحمدون، حيث اقامت عناصر قوى الامن الداخلي حاجزا منعت خلاله الشاحنات من التوجه الى منطقة البقاع مرورا بصوفر والمديرج، وكذلك السيارات غير المجهزة بسلاسل معدنية، ووصلت سماكة الثلج الى اكثر من عشرة سنتمترات.

وكذلك غطت الثلوج طريق المديرج - حمانا والمديرج - ضهر البيدر وكذلك طريق كفر سلوان ترشيش في المتن الاعلى.