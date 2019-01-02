فخامة الرئيس: عهدك في الكازينو انتصر

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كتبت الناشطة على مواقع التواصل ليال ابراهيم: لم يكن ينقص العهد وكازينو لبنان، ومروجي النجاح الخيالي لرئيس مجلس الادارة العوني الالتزام رولان خوري، سوى مجموعة الانهيارات المادية والعروض الباهتة التي ترافقت مع محاولات عديدة لانقاذ ماء وجه الادارة التي قامرت بمستقبل الشركة وخسرت كل ما إئتمنت عليه من مقدرات. ليلة رأس السنة اتت حزينة وخالية من اي استثناء فقد خلا الكازينو من رواده ولم يزره سوى بعض المعازيم والمحسوبون على الادارة.

... مقدمة يحلم بقراءتها كل من يتربص بلبنان شراً وسقوطاً، مقدمة لا تمت للواقع بِصِلة فالكازينو تربع على عرش مجد السياحة الشرق اوسطية فقد اعلنها رولان خوري نصراً مدوياً امام شعبه لا موظفيه، امام زملائه لا مرؤوسيه، وقف الشاب ورفع قبضته عالياً مزهواً بحسمه النصر المبين فالكازينو عاد على سكة المجد ومرحلة الانقاذ ولّت، ووعد بمزيد من الامجاد في القريب العاجل.

كيف لا وقد حوّل الشركة الى فريق عمل واحد، الكل يساند الكل، لا مكان للكلل والاستسلام فالامانة كبيرة والطموح كبير والايمان يملأ قلب هذا المناضل.

جميل ان تحلم والاجمل ان تعيش الحلم

شكراً رولان خوري

شكراً فخامة الرئيس فعهدك في الكازينو انتصر