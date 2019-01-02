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ما هو الفيديو الذي حصل على مئة الف مشاهدة ليلة رأس السنة؟

2
JANUARY
2019
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لاول مرة في تاريخها شهدت ساحة ساسين في الاشرفية حدثاً كان هدفه جمع الناس بأجواء ايجابية لاستقبال عام جديد، فبالرغم من كل الصعاب تستطيع بعض المبادرات خلق لحظات من الفرح وهكذا فعلت مؤسسة منى بسترس التي نظمت حفل رأس السنة في ساحة ساسين بمشاركة عدد من الفنانين حيث أقفلت الساحة أمام السيارات حتى يستطيع المشاركون الاستمتاع بالعروض والتجوال في الساحة مشياً.
عند الثانية عشرة دقت ساعة السنة الجديدة ، وال countdown شاهده الناس على شاشة عملاقة رافقه مفرقعات أضاءت سماء الاشرفية ورقص الجميع احتفالاً بعام جديد أملوا ان يصحب معه الخير والاستقرار للبنان.
النائب نقولا صحناوي كان حاضراً طوال السهرة ومشاركاً ايضاً في الاحتفالات وهو بدوره شرح أن المبادرة التي قد تصبح سنوية هدفها جمع الناس تحت راية الفرح وخلق اجواء ايجابية في الاشرفية.
شارك الناس هذه التجربة على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم ، وحتى النائب صحناوي نشر عبر صفحته فيديو خاص بالمناسبة واللافت ان نسبة المشاهدة وصلت الى مئة ألف تقريباً وبذلك يكون هذا الحفل قد نجح بجمع الناس ليس فقط في الساحة إنما في بيوتهم أيضاً ووصلت أصداؤه الى كل منطقة في لبنان، على أمل ان تتكثف المبادرات التي يكون اساسها المواطن اللبناني اولاً قبل السياسة والمصالح الشخصية.

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