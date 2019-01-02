عضو المجلس السياسي في التيار وليد الأشقر مهنئاً بالعام الجديد: على العهد سنبقى مع سيد العهد

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هنّأ عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وليد الأشقر بالعام الجديد 2019 وقال:

"ونحن في أول أيام العام ٢٠١٩، نتمناها سنة جديدة تحمل معها كل الخير والصحة والفرح والمحبة، والسلام والطمأنينة والاستقرار والازدهار لوطننا الحبيب لبنان، ونتقدم بالتهاني إلى جميع اللبنانيين وعلى رأسهم فخامة الرئيس العماد ميشال عون الذي أثبت صلابة في مواقفه متحملاً كافة الضغوطات حفاظاً على قسمه منذ أول يوم لانتخابه رئيساً."

أضاف: "أهنئ أيضاً رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل وأتمنى له عاماً مليئاً بالنجاحات، كما أتقدم من أبناء منطقتي عكار بأحر التهاني، آملاً لهم سنة خير وسعادة وإطمئنان."

وختم: "على العهد سنبقى مع سيد العهد، على أمل أن تحمل بداية العام الجديد ٢٠١٩ تشكيل الحكومة بهدف الاسراع بتنفيذ المشاريع التنموية والإقتصادية، والانطلاقة الفعلية في مكافحة الفساد في كافة المؤسسات والادارات"