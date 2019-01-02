living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عضو المجلس السياسي في التيار وليد الأشقر مهنئاً بالعام الجديد: على العهد سنبقى مع سيد العهد

2
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
هنّأ عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وليد الأشقر بالعام الجديد 2019 وقال: 
 
"ونحن في أول أيام العام ٢٠١٩، نتمناها سنة جديدة تحمل معها كل الخير والصحة والفرح والمحبة، والسلام والطمأنينة والاستقرار والازدهار لوطننا الحبيب لبنان، ونتقدم بالتهاني إلى جميع اللبنانيين وعلى رأسهم فخامة الرئيس العماد ميشال عون الذي أثبت صلابة في مواقفه متحملاً كافة الضغوطات حفاظاً على قسمه منذ أول يوم لانتخابه رئيساً."
 
أضاف: "أهنئ أيضاً رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل وأتمنى له عاماً مليئاً بالنجاحات، كما أتقدم من أبناء منطقتي عكار بأحر التهاني، آملاً لهم سنة خير وسعادة وإطمئنان."
 
وختم: "على العهد سنبقى مع سيد العهد، على أمل أن تحمل بداية العام الجديد ٢٠١٩ تشكيل الحكومة بهدف الاسراع بتنفيذ المشاريع التنموية والإقتصادية، والانطلاقة الفعلية في مكافحة الفساد في كافة المؤسسات والادارات"
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout