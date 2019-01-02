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لجنة الصيانة والتجهيزات في التيار تعلن إجراء لمحة عامة عن قدرة الملتزمين في التيار للقيام بأعمال الصيانة وإعادة تأهيل للمنشآت

2
JANUARY
2019
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إن لجنة الصيانة والتجهيزات للمنشآت في حزب التيار الوطني الحر تعلن انها بصدد إجراء لمحة عامة عن قدرة الشركات والأفراد الملتزمين في حزب التيار  للقيام بأعمال الصيانة أو أية أعمال إعادة تأهيل للمنشآت ومعرفة قدرة الموردين أيضاً.


لذا، لمن يرغب الرجاء إرسال عنوان بريده الإلكتروني وصفته: شركة، أم متعهد فردي، أم مورد وذلك عبر البريد الإلكتروني fpmmt@fpmlb.org وضمن مهلة لا تتعدى نهار الإثنين في 14/01/2019


لمن يرغب بمزيد من المعلومات، وبغية التأكد من إستلامنا الرسالة الالكترونية المرسلة من قبلكم ضرورة الاتصال بالمهندس جهاد شاهين على الرقم 76/586655 من الساعة 11:00 صباحاً حتى الساعة 2:00 من بعد الظهر ما عدا السبت والأحد وذلك خلال المهلة المحددة أعلاه.

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