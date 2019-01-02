بالصور - المجلس اللبناني الأميركي للديمقراطية LACD يحتفل بعيد الميلاد

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بمناسبة عيد الميلاد المجيد نظّم المجلس اللبناني الاميركي للديمقراطية احتفالات ميلادية شملت العديد من المدن في الولايات المتحدة

الاميركية خاصة في ولايات مساشوستس ، ميشيغن، أوهايو ، نيو جرسي، نيويورك، ميامي فلوريدا، تكساس وكاليفورنيا بحضور حشد غفير من ابناء الجالية اللبنانية و كان لافتاً ومميزاً تواجد كثيف لمختلف التيارات والأحزاب مع عدد كبير من رجال الأعمال اللبنانيين حضروا خصيصاً للمشاركة والتهنئة بالعيد.



تخلل الحفل أنغام ميلادية وأغاني وطنية وتجلى بحلقات الدبكة اللبنانية وتبادل الهداية . وقد حضر الحفل في كاليفورنيا رئيس المجلس الأستاذ ايلي عازار على رأس وفد من الهيئة التنفذية للمجلس وألقى كلمة بالمناسبة شدّد فيها على معنى العيد وروابط المحبة والألفة اللتي تجمعنا وأكد على أهمية وحدتنا كلبنانيين منتشرين ومحبة الوطن الأم كما ودعا للوقوف جنباً إلى جنب مع العهد لبناء الدولة القوية التي لطالما حلمنا بها.