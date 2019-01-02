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الرئيس عون يتابع الاتصالات لتشكيل الحكومة ويتلقى تهنئة بالاعياد من الرؤساء الاميركي والروسي والايراني

2
JANUARY
2019
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تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، في ضوء ما افضى اليه الاجتماع الذي عقد امس بينه ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
الى ذلك، عرض الرئيس عون مع الوزير السابق فريج صابونجيان الاوضاع العامة في البلاد والتطورات الاخيرة. واوضح الوزير صابونجيان ان الظرف الراهن يتطلب التفافاً حول رئيس الجمهورية لتمكينه من مواجهة التطورات والوصول بسفينة البلاد الى شاطىء الامان.
 
السفير طوني فرنجية
 
وعرض الرئيس عون مع سفير لبنان في تونس السفير طوني فرنجيه، العلاقات اللبنانية- التونسية والتحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية في تونس نهاية شهر آذار المقبل.
تهنئة بالاعياد
 
وتلقى الرئيس عون تهاني بالاعياد من بينها تهنئة من الرئيس الاميركي دونالد ترامب ومن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن الرئيس الايراني حسن روحاني.
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