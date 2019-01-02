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تقديم طلبات بطاقة الهوية الكترونياً لدى دوائر النفوس اعتباراً من الشهر المقبل... اليكم التفاصيل

2
JANUARY
2019
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حرصاً منها على معايير الأمان المعتمدة في أنظمة أخذ بصمات المواطنين وبحيث أنها بصدد إعتماد المكننة الشاملة لسجلاتها وإستمارات بطاقات الهوية، طلبت المديرية العامة للأحوال الشخصية الى رؤساء الدوائر في كافة المحافظات إبلاغ أقلام النفوس التابعة لكل منهم ما يلي:



1-"حصر حفظ إستمارات المواطنين وبصماتهم إلكترونياً في قاعدة بيانات المديرية العامة للأحوال الشخصية.



2- التوقف إعتباراً من 31/1/2019 عن استلام طلبات الاستحصال على بطاقات الهوية المنظمة لدى مختار المحلة لمن تجاوز عمره الخامسة عشر (أياً كان نوعها) وحصر تقديمها لدى محطات البصم في أقلام النفوس.



3- يُترك الخيار لولي أمر من لم يتجاوز الخامسة عشر من عمره بتقديم طلب الاستحصال على بطاقة الهوية إما لدى مختار المحلة أو لدى محطات البصم الالكترونية الموجودة في كافة أقلام النفوس في مختلف المحافظات."



وأشارت المديرية الى أنها ستستمر باستقبال وإنجاز طلبات إستمارات بطاقات الهوية التي سبق ونظمت لدى مختار المحلة لمن تجاوز عمره الخامسة عشر في حال كانت منظمة ومدرجة ضمن جداول إرسالية يعود تاريخ تنظيمها لما قبل تاريخ 31/1/2019 وبالتالي لن يتم إنجاز أي طلب يُنظم بعد هذا التاريخ.



المديرية لفتت الى انه سيتم البدء بالعمل بهذا التدبير إعتباراً من 31/1/2019، على أن يتولى مأمورو النفوس التدقيق بالاستمارات فور ورودها ومطابقتها عن السجلات دون سواها قبل توقيعها.

 

 

 

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