وفد من حزب الله في بكركي.. هذا ما كشفه

A + A -

أكد نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي ان “عيدية تشكيل الحكومة لا تزال قائمة ولو تأخرت”.

وقال قماطي الذي ترأس وفدا من “حزب الله” زار بكركي للقاء البطريرك الراعي: “أكدنا للراعي ان جميع المعنيين بتشكيل الحكومة جادون ولا توجد أي عقبات خارجية، ولكن حصل خلل ويجري معالجته ونتوقع تشكيل الحكومة في وقت قريب لان النوايا عند الجميع هي نوايا إيجابية”، مشيراً الى “اننا لا نريد تحميل المسؤولية لأيّ فريق لبناني بل نقول إنّ الجميع متعاون لتشكيل الحكومة”، وموضحاً ان حزب الله لم يأسر الحكومة أصلا كي يفك اسرها.

وشدد قماطي على ان “العلاقة مع الرئيس عون و”التيار” في أمتن حالاتها، ووثيقة التفاهم لا تزال قائمة وعلى أساسها نتعاون وأيّ خلاف يحصل نعمل على تجاوزه”.

وعن إمكانية معارضة “حزب الله” حصول “الوطني الحر” على الثلث المعطل، قال: “لا نمانع أن ينال فريق رئيس الجمهورية و”التيار الوطني الحر” 11 و12 و13 وزيراً”.

وعن موضوع “اللقاء التشاوري”، أوضح قماطي ان هناك حلولا يُعمل عليها والدخول في تفاصيل المبادرة يعطّلها.

وأكد انه ليس هناك خلاف مع بكركي وقال: “لو في خلاف ما كنا هون ببكركي” وزيارتنا اليوم تأكيد على العلاقة الثابتة.