وزارة الصناعة تنبّه أصحاب 9 مصانع في البقاع الى عدم تصريف النفايات السائلة في مجرى نهر البردوني

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أصدرت وزارة الصناعة اليوم بياناً جاء فيه:" في إطار المتابعة المستمرة لموضوع الحدّ من تلويث نهر الليطاني من النفايات الصناعية، والعمل على ضرورة الزام أصحاب المؤسسات الصناعية بمراعاة الشروط البيئية والصحية المفروضة عليهم في شروط التراخيص المعطاة لهم لا سيما لناحية تصريف النفايات السائلة، ونتيجة الكشوفات الدورية التي تقوم بها الفرق الفنية في وزارة الصناعة، أصدرت الوزارة قراراً تضمّن تنبيهاً إلى أصحاب تسع مؤسسات صناعية في محافظة البقاع – قضاء زحلة إلى ضرورة الالتزام بكافة الشروط الصحية والبيئية وتحديداً عدم تصريف أية نفايات سائلة غير معالجة الى مجرى نهر البردوني. واعطت الوزارة أصحاب المصانع المعنية مدّة شهر تسري من تاريخ تبلّغهم القرار المذكور لتنفيذ المطلوب منهم تحت طائلة تطبيق المادة 35 ( ايقاف المصانع مؤقتاً عن العمل ) من المرسوم رقم 8018/2002"