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الحريري يلمح إلى احتمال تأليف حكومة من 24 وزيرا

2
JANUARY
2019
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حذر رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من أن لبنان لا يمكنه البقاء مدة أطول من دون حكومة بعد أكثر من سبعة أشهر من المشاورات الصعبة لتشكيلها، محذراً من وضع اقتصادي «صعب».


وبعد لقائه عون في القصر الرئاسي، أمس الثلاثاء، قال الحريري للصحافيين: «تأخرنا فيها كثيراً، يجب على هذه الحكومة أن تُولد (...) لأن البلاد لا يمكن أن تكمل من دون حكومة». وأضاف، كما نقلت الوكالة الفرنسية للصحافة: «يجب علينا أن نصل لنهاية هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن (...) ويجب على كل واحد فينا أن يتواضع قليلاً».


في السياق, جدّد البطريرك الماروني بشارة الراعي للمرة الثالثة، في أقل من أسبوع، مطالبته المسؤولين في لبنان بتأليف حكومة مصغّرة من اختصاصيين وذلك بعد ساعات على كلام الرئيس المكلف سعد الحريري حيال إمكانية التوصل إلى حلول لأزمة الحكومة عبر تشكيلها من 24 وزيرا أو 30 وزيرا.


مع العلم أنها قد تكون المرة الأولى التي يلمح خلالها الحريري إلى احتمال تأليف حكومة من 24 وزيرا بعدما كان التوجّه شبه محسوم إلى أن تكون من 30 وزيراً، وارتفع العدد إلى 32 خلال الحديث عن حل للعقدة السنية حول مطالبة نواب سنة «8 آذار» تمثيلهم في الحكومة، وهو الاقتراح الذي لم يجد طريقه إلى النجاح لغاية الآن.

الشرق الأوسط
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